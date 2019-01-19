19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.
Galatasaray taraftarı isyan etti. "Transfer nerede?"
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı taraftarla karşılaşma öncesi "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaray'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.
Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskaşn Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.
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