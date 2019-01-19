19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray taraftarı isyan etti. "Transfer nerede?"

G.Saray taraftarı isyan etti Transfer nerede?
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı taraftarla karşılaşma öncesi "Abdurrahim nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

'da devre arasında beklenen "forvet transferi" henüz gerçekleşmeyince taraftarlar ilk maçta tepkisini gösterdi.

Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçı öncesinde asbaskaşn Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim nerede?" şeklinde tempo tutarak tezahürat yaptı.

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