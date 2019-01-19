19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan dertli açılış

Galatasaraydan dertli açılış
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Cimbom ilk devredeki 11’inden Eren, Serdar, Rodrigues ve ’ı yitirdi, Marcao ve Emre geldi, forvet hala yok. A.Gücü’nde ise hoca ve 4 oyuncu gi

'de son şampiyon bugün evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 19.00'da Stadı'ndaki maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. İki takım da devre arasını 'huzurlu' geçirmedi. Cimbom'da teknik direktör 'in kararıyla ve satış listesine konulmuştu. İlk 11 oyuncularından Garry Rodrigues, Al İttihad'a satılırken, İmparator'un "Kalmalı" dediği da 12 milyon euro karşılığı Stuttgart'a gönderildi. İlk 11'den 4 isim eksildi.

FATİH TERİM MOTİVE EDİYOR

Sarı-kırmızılılar stopere Marcao, sol beke de Emre Taşdemir ile takviye yaptı. Bafetimbi Gomis gittiğinden beri forvetin gelmemesi moralleri bozarken teknik direktör Fatih Terim oyuncularına Ankaragücü maçının önemini anlatıyor. 'Konsantrasyon' diyerek yola çıkan İmparator, bu mücadeleden mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Ankaragücü cephesi de sıkıntılı. Teknik direktör Bayram Bektaş istifa etti. Lanre Kehinde, Erdem Şen, Anton Pustila ve Youness Mokhtar da takımdan ayrıldı

EVİNDE KAYBETMİYOR

Cimbom, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı. Sarıkırmızılılar iç sahadaki son yenilgisini 2016-17 sezonunda Kasımpaşa karşısında almıştı. O tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'ndaki 28 lig maçının 23'ünü kazandı, 5'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.

SEMiH KAYA FLORYA'DA

Galatasaray'ın Sparta Prag'dan Semih Kaya yuvasına döndü. 6 aylığına bedelsiz kiralanan oyuncu dün Florya'ya geldi. Semih'in lisansı Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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