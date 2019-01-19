Nuri Şahinden Ozan Kabaka tavsiye

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Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a tavsiye
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de oynayan Türk yıldız Nuri Şahin, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla tavsiyelerde bulundu.
Kariyerinin büyük çoğunluğunu Almanya'da geçiren ve şu anda da Werder Bremen'de futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Nuri Şahin, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu Ozan Kabak'a tavsiyelerde bulundu. Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.
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