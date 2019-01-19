19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a tavsiye

Nuri Şahinden Ozan Kabaka tavsiye
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Bundesliga ekiplerinden 'de oynayan Türk yıldız , Stuttgart'a olan 'a hesabından yaptığı açıklamalarla tavsiyelerde bulundu.

Kariyerinin büyük çoğunluğunu 'da geçiren ve şu anda da 'de futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu , Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a olan genç futbolcu 'a tavsiyelerde bulundu. Deneyimli futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.


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