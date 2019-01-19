19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Forvet Sinan Gümüş

Terim forvette o ismi kullanacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Yönetim, ’e sonrası iki forvet sözü vermişti Üzerinden 5 ay geçti. Gelen yok. Bugün en uçta Sinan olacak

Cimbom, sezon başında 29 gol atıp 'krallık' tacını takan Bafetimbi 'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Ardından başkan ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, 'e iki golcü sözü vermişti. Gelir-gider tablosu yanlış hesaplandığı için golcü transferi yapamayan G.Saray, tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamış, devreyi de 'in 6 puan gerisinde tamamlamıştı. Aslan'ın Gomis gittikten sonraki 148 günlük dönemde forvet transferlerini bitirmesi bekleniyordu ancak 2. devrenin başlangıcına yetişmedi. Aslan'ın bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında forveti olacak. Taraftar bu duruma büyük tepki gösteriyor.

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