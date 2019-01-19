Forvet Sinan Gümüş
Yönetim, Fatih Terim’e Gomis sonrası iki forvet sözü vermişti Üzerinden 5 ay geçti. Gelen yok. Bugün en uçta Sinan olacak
Cimbom, sezon başında 29 gol atıp 'krallık' tacını takan Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satmıştı. Ardından başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'e iki golcü sözü vermişti. Gelir-gider tablosu yanlış hesaplandığı için golcü transferi yapamayan G.Saray, tarihin en kolay Şampiyonlar Ligi'nden çıkamamış, devreyi de Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlamıştı. Aslan'ın Gomis gittikten sonraki 148 günlük dönemde forvet transferlerini bitirmesi bekleniyordu ancak 2. devrenin başlangıcına yetişmedi. Aslan'ın bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında forveti Sinan Gümüş olacak. Taraftar bu duruma büyük tepki gösteriyor.
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