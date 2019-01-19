19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber!

Galatasaraya Belhandadan kötü haber!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'ın Faslı futbolcusu Younes , Ankaragücü ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Belhanda, ile deplasmanda oynanacak mücadelede cezalı olduğu için takımını yalnız bırakacak.

'in 18. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımın Faslı yıldızı Younes , mücadelenin 16. dakikasında gördü. Kart sınırında bulunan Belhanda, 19. haftada oynanacak deplasmanında forma giyemeyecek.

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