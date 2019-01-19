Galatasaraya Belhandadan kötü haber!

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Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber!
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Ankaragücü ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Belhanda, Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede cezalı olduğu için takımını yalnız bırakacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Sarı-Kırmızılı takımın Faslı yıldızı Younes Belhanda, mücadelenin 16. dakikasında sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Belhanda, 19. haftada oynanacak Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.
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