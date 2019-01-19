19 Ocak 2019, Cumartesi
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Emre Taşdemir ilk maçına çıktı
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, 71. dakikada Linnes’in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Devre arası transfer döneminde transfer edilen ve Antalya'daki kampa da katılan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu.
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