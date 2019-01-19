19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Taşdemir ilk maçına çıktı

Emre Taşdemir ilk maçına çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

’ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Taşdemir, 71. dakikada Linnes’in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Devre arası döneminde transfer edilen ve 'daki kampa da katılan Taşdemir, formasıyla ilk maçına çıktı. 'in 18. haftasında Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu.
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