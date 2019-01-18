Galatasaray, transfer çalışmalarıyla ilgili bir bilgilendirme yayınladı ve Emre Çolak ile ilgilenilmediği vurgulanırken, forvet transferinin kısa süre içinde biteceği belirtildi.

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.. Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden son olarak Emre Çolak transferine dair flaş bir açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;

Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.

Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulu