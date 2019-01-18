18 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Emre Çolak ve transfer açıklaması

Galatasaraydan forvet açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

, çalışmalarıyla ilgili bir bilgilendirme yayınladı ve ile ilgilenilmediği vurgulanırken, forvet transferinin kısa süre içinde biteceği belirtildi.

'da hareketliliği yaşanıyor.. Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden son olarak transferine dair flaş bir açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;

Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.

Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulu

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