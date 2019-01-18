Fatih Terimin yüzü gülmüyor

18 Ocak 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'in yüzü gülmüyor
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Cimbom yarın Ankaragücü ile ikinci yarıya giriyor Gelmeyen transferler hocanın iyice canını sıkıyor
Transfer dönemine 4 oyuncu isteyerek giren teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuz. İdmanlarda düşünceli gözüken İmparator'un Ankaragücü maçı kadrosunu hazırlarken özellikle santrfor bölgesinde Sinan Gümüş'ü denese de kimi oynatacağı merakla bekleniyor. Aslan, dün de kum zeminde kuvvet çalışması yaparken, tam olarak hazır hale gelmeyen Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı. Akbaba dışında eksik yoktu
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!