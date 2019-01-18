18 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'in yüzü gülmüyor

Fatih Terimin yüzü gülmüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Cimbom yarın Ankaragücü ile ikinci yarıya giriyor Gelmeyen transferler hocanın iyice canını sıkıyor

dönemine 4 oyuncu isteyerek giren teknik direktör , taleplerinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuz. İdmanlarda düşünceli gözüken İmparator'un Ankaragücü maçı kadrosunu hazırlarken özellikle santrfor bölgesinde 'ü denese de kimi oynatacağı merakla bekleniyor. Aslan, dün de kum zeminde kuvvet çalışması yaparken, tam olarak hazır hale gelmeyen Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı. Akbaba dışında eksik yoktu

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