Fatih Terimin yüzü gülmüyor

Cimbom yarın Ankaragücü ile ikinci yarıya giriyor Gelmeyen transferler hocanın iyice canını sıkıyor

Transfer dönemine 4 oyuncu isteyerek giren teknik direktör Fatih Terim, taleplerinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuz. İdmanlarda düşünceli gözüken İmparator'un Ankaragücü maçı kadrosunu hazırlarken özellikle santrfor bölgesinde Sinan Gümüş'ü denese de kimi oynatacağı merakla bekleniyor. Aslan, dün de kum zeminde kuvvet çalışması yaparken, tam olarak hazır hale gelmeyen Emre Akbaba takımdan ayrı çalıştı. Akbaba dışında eksik yoktu