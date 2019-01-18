18 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Muhalefet hareketlendi

Muhalefet hareketlendi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Kulüpte son dönemlerde yapılan hatalar ile sportif ve mali belirsizlikleri tartışma adına harekete geçildi. için 38 imza verildi

Galatasaray yönetiminin son günlerde çok eleştirilmesi muhalefeti harekete geçirdi. Camiada güven kaybı oluşturan gelişmeler üzerine 38 imza toplanarak Divan Kurulu'na verildi. için toplanan imzalarda eski başkan ile eski yönetici 'ın girişimi bulunuyor. DİVAN Kurulu toplantısında Ziraat Bankası ile 10 yıllık yapılacak borç anlaşması masaya yatırılacak. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu verilen dilekçeyi uygun gördüğü takdirde 15 gün içinde divanı toplayacak. Bu durumda şimdiye kadar detaylı bilgi vermeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz atılacak her adım için üyelerden yetki istememek zorunda kalacak. Toplantı 23 Ocak veya 30 Ocak Çarşamba günü yapılabilir.

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