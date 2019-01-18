Muhalefet hareketlendi

Kulüpte son dönemlerde yapılan hatalar ile sportif ve mali belirsizlikleri tartışma adına harekete geçildi. Olağanüstü Divan Toplantısı için 38 imza verildi

Galatasaray yönetiminin son günlerde çok eleştirilmesi muhalefeti harekete geçirdi. Camiada güven kaybı oluşturan gelişmeler üzerine 38 imza toplanarak Divan Kurulu'na verildi. Olağanüstü Divan Toplantısı için toplanan imzalarda eski başkan Duygun Yarsuvat ile eski yönetici Ahmet Özdoğan'ın girişimi bulunuyor. DİVAN Kurulu toplantısında Ziraat Bankası ile 10 yıllık yapılacak borç anlaşması masaya yatırılacak. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu verilen dilekçeyi uygun gördüğü takdirde 15 gün içinde divanı toplayacak. Bu durumda şimdiye kadar detaylı bilgi vermeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz atılacak her adım için üyelerden yetki istememek zorunda kalacak. Toplantı 23 Ocak veya 30 Ocak Çarşamba günü yapılabilir.