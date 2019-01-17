Tarık defteri sonunda kapandı

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini sonunda tek taraflı feshetti.

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini sonunda tek taraflı feshetti. Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin euro'ya alınan ancak beklentileri karşılayamayan Tarık, 4.5 sezonda sadece 42 maç oynadı ve dakikada 8 bin 755 TL kazandı.