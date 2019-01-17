17 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Tarık defteri sonunda kapandı

Tarık defteri sonunda kapandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, 'ın sözleşmesini sonunda tek taraflı feshetti.

, 'ın sözleşmesini sonunda tek taraflı feshetti. 'dan 4 milyon 750 bin euro'ya alınan ancak beklentileri karşılayamayan Tarık, 4.5 sezonda sadece 42 maç oynadı ve dakikada 8 bin 755 TL kazandı.

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