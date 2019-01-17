17 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Aslan işbaşı yaptı

Aslan işbaşı yaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Kupa maçı ertelenen , cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kupa maçı ertelenen , cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni Marcao da sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.

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