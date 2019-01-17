17 Ocak 2019, Perşembe
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Aslan işbaşı yaptı
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Marcao da sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. Antalya kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.
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