Aslan işbaşı yaptı

Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kupa maçı ertelenen Galatasaray, cumartesi günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Marcao da sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. Antalya kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.