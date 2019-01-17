17 Ocak 2019, Perşembe
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AHLAKLI VE İLKELİ
Ozan'a da başarılar dileyen Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın evladı Ozan'a Galatasaray'a sunduğu katkılar için, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA ZİRVEDE
Galatasaray'ın mali disiplin hamleleri rakamlara yansıdı. Uluslararası denetim şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu.
EN İYİ PERFORMANS
Bayern, Barcelona, Porto, Juventus, M. City, Paris Saint Germain ve PSV Eindhoven'ın yer aldığı değerlendirmede Galatasaray yüzde 19'luk işletme geliri artışıyla bu kategoride en iyi performans gösteren şampiyon kulüp oldu.
Mustafa Cengiz: "Akılcı ilerliyoruz"
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferi sonrasında alt yapı hocaları ve Terim'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak'ın transferi sonrasında alt yapı hocaları ve Terim'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Cengiz, "Ozan Kabak'ın başarısı Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularının umudunu tazelemiş, onlara ilham vermiştir" derken transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. "Boşa atılacak mermimiz yok" diyen Galatasaray Başkanı şöyle devam etti: Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde son derece dikkatli, dengeli ve akılcı adımlarla ilerliyoruz.
AHLAKLI VE İLKELİ
Ozan'a da başarılar dileyen Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın evladı Ozan'a Galatasaray'a sunduğu katkılar için, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA ZİRVEDE
Galatasaray'ın mali disiplin hamleleri rakamlara yansıdı. Uluslararası denetim şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında Galatasaray, 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu.
EN İYİ PERFORMANS
Bayern, Barcelona, Porto, Juventus, M. City, Paris Saint Germain ve PSV Eindhoven'ın yer aldığı değerlendirmede Galatasaray yüzde 19'luk işletme geliri artışıyla bu kategoride en iyi performans gösteren şampiyon kulüp oldu.
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