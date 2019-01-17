17 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.
Oyuncular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!