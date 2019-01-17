17 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Galatasarayda Ankaragücü maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, 'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

Oyuncular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

, maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


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