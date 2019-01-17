17 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019
Galatasaray Kulübü, 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan ve 18 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgilerin de bulunduğu mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
"Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından Stuttgart'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!