17 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı

G.Saraydan Ozan Kabaka teşekkür mesajı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

Kulübü, 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 'nın takımına transfer olan için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan ve 18 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgilerin de bulunduğu mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen , kariyerine artık takımlarından 'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."

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