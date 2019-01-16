16 Ocak 2019, Çarşamba
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AYRILMAMI İSTEMEDİ
TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Rodrigues, teknik direktör Fatih Terim'in transferiyle ilgili neler söylediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı. Benim için adeta bir baba gibiydi ve iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Tabii ki transferimi konuştuk ve ayrılmamı istemedi. Ancak bu transfer Galatasaray ve benim için faydalı oldu.
Garry Rodrigues: "Galatasaray kalbimde"
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Al İttihad’a giden Garry Rodrigues, “İstanbul’da her şey çok mükemmeldi ve benim için iyi bir tecrübe oldu” dedi.
Galatasaray'ın Al İttihad'a sattığı Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği günleri unutmayacağını söyledi. İki yıl boyunca güzel günler geçirdiğini kaydeden Hollandalı yıldız, "İstanbul'da her şey mükemmeldi ve benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Taraftarların beni sevmesi de çok özeldi. Onların sevgisiyle performansımın yükseldiğini söylemeliyim. Kalbimi İstanbul'da bıraktım" dedi.
AYRILMAMI İSTEMEDİ
TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Rodrigues, teknik direktör Fatih Terim'in transferiyle ilgili neler söylediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı. Benim için adeta bir baba gibiydi ve iyi bir oyuncu olmama yardım etti. Tabii ki transferimi konuştuk ve ayrılmamı istemedi. Ancak bu transfer Galatasaray ve benim için faydalı oldu.
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