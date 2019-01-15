15 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi! Maç ne zaman oynanacak?

Boluspor - G.Saray maçı için TFFden açıklama
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

son 16 Turu'nda ile arasında oynanacak mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

, Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında bu akşam Bolu'da 'un konuğu olacaktı. Fakat 19.50'de oynanması gereken mücadele öncesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle saha adeta beyaza büründü. Maçın hakemleri ve TFF yetkililerinin sahada yaptığı inceleme sonrası maçın oynanmasının mümkün olmadığına karar verildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı.

Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

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