17 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçek oldu

G.Saraylı engelli gencin hayali gerçek oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle 'de yatağa bağımlı yaşayan 19 yaşındaki 'in, taraftarı olduğu 'ın teknik direktörü ve kalecisi ile tanışma hayali gerçekleşti.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, , sarı-kırmızılı takımın 'deki MKE Ankaragücü maçı için yaptığı antrenmanı izledi.

Velican, 'ndeki idmanda, hayallerinden biri olan ve kaleci Muslera ile de tanışma fırsatı buldu.

Antrenman sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektiren Velican'a, Fatih Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi.



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