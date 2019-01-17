17 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Aslan Avrupa’da zirvede

Avrupa’da zirvede
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2019

'ın mali disiplin hamleleri rakamlara da yansıdı.

Uluslararası denetim şirketi KPMG'nin her yıl 'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında , 8 Avrupa takımı içinde yıllık gelirini en fazla artıran kulüp oldu.
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