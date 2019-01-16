16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Rodrigues'e saha kenarında kırmızı kart

Rodriguese ilk maçında büyük şok!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2019

'dan ekibi El İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, takım kadrosunda yer aldığı ilk maçta oyuna girmeden gördü.

Rodrigues, 'ın eski teknik direktörü Hırvat 'in çalıştırdığı El İttihad'ın Kral Kupası son 32 turunda El Washm'a konuk olduğu maçta ilk kez takım kadrosunda kendine yer buldu.

Yedekler arasında bulunduğu maçın ikinci devresinde saha kenarında ısınmaya başlayan Rodrigues, 56. dakikada hakemle tartışmaya girdi.

Hakem tarafından önce sarı kartla cezalandırılan Rodrigues, itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Karşılaşmanın ardından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Rodrigues, gördüğü gerekçesiyle taraftarlardan özür diledi.

Öte yandan El İttihad, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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