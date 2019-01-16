Rodrigues'e saha kenarında kırmızı kart
Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, takım kadrosunda yer aldığı ilk maçta oyuna girmeden kırmızı kart gördü.
Rodrigues, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı El İttihad'ın Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda El Washm'a konuk olduğu maçta ilk kez takım kadrosunda kendine yer buldu.
Yedekler arasında bulunduğu maçın ikinci devresinde saha kenarında ısınmaya başlayan Rodrigues, 56. dakikada hakemle tartışmaya girdi.
Hakem tarafından önce sarı kartla cezalandırılan Rodrigues, itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
Karşılaşmanın ardından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Rodrigues, kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle taraftarlardan özür diledi.
Öte yandan El İttihad, mücadeleyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
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