16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Seleznyov: "Galatasaray’ı sormayın!"

Seleznyov: Galatasaray’ı sormayın!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2019

Akhısarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya olan , 'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi.

, "Şimdi bu konuyu konuşmak için bir sebep göremiyorum. Çünkü artık Malaga'nın oyuncusuyum" dedi.

AKHİSAR'A SİTEM ETTİ

Şu anda form olarak iyi durumda olmadığını belirten Seleznyov, Akhisar'a da sitem etmekten geri kalmadı: 'a gitmeme izin vermek yerine beni Akhisar yedek takımına gönderdiler. Bu nedenle biraz formdan düştüm.
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