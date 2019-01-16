16 Ocak 2019, Çarşamba
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AKHİSAR'A SİTEM ETTİ
Şu anda form olarak iyi durumda olmadığını belirten Seleznyov, Akhisar'a da sitem etmekten geri kalmadı: Galatasaray'a gitmeme izin vermek yerine beni Akhisar yedek takımına gönderdiler. Bu nedenle biraz formdan düştüm.
Seleznyov: "Galatasaray’ı sormayın!"
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Akhısarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Malaga'ya transfer olan Seleznyov, Galatasaray'a transferiyle ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi.
Seleznyov, "Şimdi bu konuyu konuşmak için bir sebep göremiyorum. Çünkü artık Malaga'nın oyuncusuyum" dedi.
AKHİSAR'A SİTEM ETTİ
Şu anda form olarak iyi durumda olmadığını belirten Seleznyov, Akhisar'a da sitem etmekten geri kalmadı: Galatasaray'a gitmeme izin vermek yerine beni Akhisar yedek takımına gönderdiler. Bu nedenle biraz formdan düştüm.
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