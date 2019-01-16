16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Feghouli’yi soran kaçıyor!

Feghouli’yi soran kaçıyor!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2019

Sofiane Feghouli'nin ’dan aldığı ücret menajerleri korkuttu.

Rodrıgues için Al İttihad ile anlaşan yönetiminin, yeni hedefi Feghouli'yi göndermek... Cezayirli için teklifler geliyor ama Arap ülkelerinden ve 'den gelen öneriler bile neredeyse Galatasaray'da aldığı kadar olunca yerinden kıpırdamıyor. Son olarak Suudlar adına bir menajer, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak 4.5 milyon euro kazandığını öğrenince geri adım attı.
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