16 Ocak 2019, Çarşamba
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Feghouli’yi soran kaçıyor!
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Sofiane Feghouli'nin Galatasaray’dan aldığı ücret menajerleri korkuttu.
Rodrıgues için Al İttihad ile anlaşan Galatasaray yönetiminin, yeni hedefi Feghouli'yi göndermek... Cezayirli için teklifler geliyor ama Arap ülkelerinden ve Çin'den gelen öneriler bile neredeyse Galatasaray'da aldığı kadar olunca yerinden kıpırdamıyor. Son olarak Suudlar adına bir menajer, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak 4.5 milyon euro kazandığını öğrenince geri adım attı.
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