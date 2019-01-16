16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda bilmecesi

Belhanda bilmecesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.01.2019

Yönetim, Younes 'yı satmak isterken Faslı yıldız "Ben burada kalacağım" diyordu.

Al İttihad, teklifini 5.5 milyon euro'ya çıkarınca 28 yaşındaki futbolcu "Ben anlaştım" dedi.

Sarı kırmızılı yönetim, Al İttihad'ın 7 milyon euro'luk teklifini 9'a çıkarmazsa transfere onay vermeyeceğini açıkladı. Bu arada 'nın devre arasında satılmasına karşı olan , Faslı oyuncuyla görüşecek. Kalması için ikna etmeye çalışacak.
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