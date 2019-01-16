16 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Sarı kırmızılı yönetim, Al İttihad'ın 7 milyon euro'luk teklifini 9'a çıkarmazsa transfere onay vermeyeceğini açıkladı. Bu arada Belhanda'nın devre arasında satılmasına karşı olan Fatih Terim, Faslı oyuncuyla görüşecek. Kalması için ikna etmeye çalışacak.
Belhanda bilmecesi
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Yönetim, Younes Belhanda'yı satmak isterken Faslı yıldız "Ben burada kalacağım" diyordu.
Al İttihad, teklifini 5.5 milyon euro'ya çıkarınca 28 yaşındaki futbolcu "Ben anlaştım" dedi.
Sarı kırmızılı yönetim, Al İttihad'ın 7 milyon euro'luk teklifini 9'a çıkarmazsa transfere onay vermeyeceğini açıkladı. Bu arada Belhanda'nın devre arasında satılmasına karşı olan Fatih Terim, Faslı oyuncuyla görüşecek. Kalması için ikna etmeye çalışacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!