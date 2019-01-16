16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

Galatasaraydan Ozan Kabak açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019

Başkanı , ekiplerinden Stuttgart'a satılan hakkında açıklamalarda bulundu.

'a yeni takımında başarılar dileyen Cengiz, "Ozan'ın Stuttgart'a transferinin 'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu" belirtti. , Galatasaraylıların merakle beklediği konusunda da taraftarların gönlüne su serpti. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları....

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