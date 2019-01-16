Galatasaraydan Ozan Kabak açıklaması

16 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a satılan Ozan Kabak hakkında açıklamalarda bulundu.
Ozan Kabak'a yeni takımında başarılar dileyen Cengiz, "Ozan'ın Stuttgart'a transferinin Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu" belirtti. Mustafa Cengiz, Galatasaraylıların merakle beklediği transfer konusunda da taraftarların gönlüne su serpti. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları....
Haberin devamını okumak için tıklayınız
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!