Galatasaraydan Ozan Kabak açıklaması

Ozan Kabak'a yeni takımında başarılar dileyen Cengiz, "Ozan'ın Stuttgart'a transferinin Türkiye'deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu" belirtti. Mustafa Cengiz, Galatasaraylıların merakle beklediği transfer konusunda da taraftarların gönlüne su serpti. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları....

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