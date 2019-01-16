16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti

G.Sarayda bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019

, 'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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