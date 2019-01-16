Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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