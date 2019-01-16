Galatasaray'ın yeni transferi Marcao ilk idmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transfer Marcao ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynanacak maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda yeni transferler Marcao ve Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Akbaba ise tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!