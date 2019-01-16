16 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao ilk idmanına çıktı

Marcao ilk idmanına çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.01.2019

'in 18. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başlayan 'da yeni Marcao ilk antrenmanına çıktı.

, 'in 18. haftasında evinde ile oynanacak maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. 'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda yeni transferler Marcao ve Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Akbaba ise tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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