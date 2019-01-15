Marcao hazır geldi

Aslan'ın yeni yeni transferi son maçta heyecanlıydı

Galatasaray'ın 3.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Chaves'in stoperi Marcao önceki gün Tondela karşısında son maçına çıktı. Bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki oyuncu heyecanlı gözüktü. 90 dakika sonunda Chaves'e veda eden Marcao ardından valizlerini toplayarak ailesiyle birlikte İstanbul'a hareket etti.