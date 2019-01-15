15 Ocak 2019, Salı
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Marcao hazır geldi
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Aslan'ın yeni yeni transferi son maçta heyecanlıydı
Galatasaray'ın 3.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı Chaves'in stoperi Marcao önceki gün Tondela karşısında son maçına çıktı. Bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki oyuncu heyecanlı gözüktü. 90 dakika sonunda Chaves'e veda eden Marcao ardından valizlerini toplayarak ailesiyle birlikte İstanbul'a hareket etti.
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