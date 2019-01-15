15 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Marcao hazır geldi

Marcao hazır geldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Aslan'ın yeni yeni transferi son maçta heyecanlıydı

'ın 3.5 milyon euro'ya renklerine bağladığı 'in stoperi önceki gün Tondela karşısında son maçına çıktı. Bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki oyuncu heyecanlı gözüktü. 90 dakika sonunda Chaves'e veda eden Marcao ardından valizlerini toplayarak ailesiyle birlikte 'a hareket etti.

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