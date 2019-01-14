15 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi

Galatasaray yeni transferine kavuştu!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Sarı kırmızılı ekibin son transferi Brezilyalı stoper Marcao, 'a geldi.

'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için 'a geldi.

Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.

Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
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