15 Ocak 2019, Salı
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Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.
Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Sarı kırmızılı ekibin son transferi Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.
Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.
Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
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