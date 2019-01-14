14 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da kupa hazırlıkları tamamlandı

Galatasarayda kupa hazırlıkları tamamlandı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

, Son 16 Turu ilk maçında ile yarın deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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, maçı için bugün saat 14.00'te karayoluyla 'ya geçerek yarın akşam saat 19.50'de başlayacak olan karşılaşma öncesi kentte kampa girecek.

Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Younes , , Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Henry Onyekuru, Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

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