14 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Boluspor deplasmanında

Galatasaray Boluspor deplasmanında
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

, son 16 turu ilk maçında yarın 1. Lig ekibi 'a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.

ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü 'da oynanacak.

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