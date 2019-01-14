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Galatasaray Boluspor deplasmanında
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.
Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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