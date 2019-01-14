14 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Boluspor-Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

Boluspor-G.Saray maçının hakemi belli oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Ziraat Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. 'un evinde 'ı ağırlayacağı maçı hakem yönetecek.

'nda yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

16.00 - Akhisarspor ()
18.00 - ()
19.50 - ()

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