Galatasaray'ın kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Brezilyalı stoper Marcao'nun mevcut takımı ile birlikte saha çıktığı son maçta Chaves, Tondela'yı 2-1 mağlup etti.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı takıma katılacak olan defans oyuncusu Marcao'nun takımı Chaves, genç oyuncunun takımı ile çıktığı son maçta Portekiz Ligi'nin 17'nci haftasında evinde konuk ettiği Tondela'yı 2-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Ev sahibi ekibin gollerini 20'nci dakikada Marcao'nun kaçırdığı penaltı sonrası tamamlayan Andre Luis ve 57'nci dakikada Luther Singh kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise uzatma dakikalarında Tomane'nin penaltısından geldi.

Chaves ile son maçına çıkan Marcao, 35'inci dakikada sarı kart gördü. Konuk ekipte ise 62'nci dakikada Ricardo Costa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Chaves, 17 hafta sonunda 12 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı.