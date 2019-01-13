Galatasaray'ın yeni transferi Marcao Chaves'e galibiyetle veda etti
Galatasaray'ın kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Brezilyalı stoper Marcao'nun mevcut takımı ile birlikte saha çıktığı son maçta Chaves, Tondela'yı 2-1 mağlup etti.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı takıma katılacak olan defans oyuncusu Marcao'nun takımı Chaves, genç oyuncunun takımı ile çıktığı son maçta Portekiz Ligi'nin 17'nci haftasında evinde konuk ettiği Tondela'yı 2-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Ev sahibi ekibin gollerini 20'nci dakikada Marcao'nun kaçırdığı penaltı sonrası tamamlayan Andre Luis ve 57'nci dakikada Luther Singh kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise uzatma dakikalarında Tomane'nin penaltısından geldi.
Chaves ile son maçına çıkan Marcao, 35'inci dakikada sarı kart gördü. Konuk ekipte ise 62'nci dakikada Ricardo Costa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Chaves, 17 hafta sonunda 12 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!