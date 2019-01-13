13 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Liverpool'a galibiyeti Salah getirdi

Liverpoola galibiyeti Salah getirdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.01.2019

’de , deplasmanda Brighton & ’u Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

'de 22. hafta mücadelesinde Brighton & , Falmer Stadı'nda şampiyonluğun en önemli favorilerinden 'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, kazandığı penaltıyı Muhammed Salah'ın 50. dakikada gole çevirmesiyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 57'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla yeniden 7'ye çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Brighton & Hove Albion ise 26 puanla 13'üncü sırada kaldı.

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