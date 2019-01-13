Liverpoola galibiyeti Salah getirdi

Liverpool'a galibiyeti Salah getirdi
İngiltere Premier Lig’de Liverpool, deplasmanda Brighton & Hove Albion’u Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Brighton & Hove Albion, Falmer Stadı'nda şampiyonluğun en önemli favorilerinden Liverpool'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, kazandığı penaltıyı Muhammed Salah'ın 50. dakikada gole çevirmesiyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 57'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla yeniden 7'ye çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Brighton & Hove Albion ise 26 puanla 13'üncü sırada kaldı.
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