Sivasspor son hazırlık maçını 2-1 kazandı

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında Romanya'nın 1. Lig ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe takımını 2-1 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Sivasspor, mücadelenin ilk yarısını Serhiy Rybalka'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sivas temsilcisi Douglas'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Sepsi Sf. Gheorghe takımının tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Mensah Joseph'den geldi.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sivas ekibi, kamptaki ilk hazırlık maçında Partizani ile 1-1 berabere kalmıştı.