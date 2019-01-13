13 Ocak 2019, Pazar
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Sherridan Atkinson Galatasaray HDI Sigorta’da
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ABD’li Sherridan Atkinson ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerika Kolej Ligi'nde Purdue Üniversitesi forması giyen 1,98 metre boyundaki Atkinson ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ve ABD'de kolej sporcularına verilen "Academic All-Big Ten" ödülü bulunan Atkinson'a Galatasaray kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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