13 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Sherridan Atkinson Galatasaray HDI Sigorta’da

Transfer resmen açıklandı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.01.2019

, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ’li ile sözleşme imzaladı.

, 'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerika Kolej Ligi'nde Purdue Üniversitesi forması giyen 1,98 metre boyundaki Atkinson ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ve 'de kolej sporcularına verilen "Academic All-Big Ten" ödülü bulunan Atkinson'a Galatasaray kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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