14 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Selçuk İnan: Tek hedefim 22. şampiyonluk

Selçuk İnan: Tek hedefim 22. şampiyonluk
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019

G.Baray kaptanı , en büyük şampiyonluk adayı olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu “Bu sezon sakin kalan mutlu sona ulaşır” dedi

Sarı-kırmızlı takımın kaptanı bu sezonki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu "Tüm takımlar yarışın içerisinde. , ve çok iyi takımlar. Kaliteli kadroları var. Daha sakin kalan şampiyon olacaktır" dedi. Selçuk aklında sadece şampiyonluk olduğunu belirtti. Yıldız isim "Şu an tek düşüncem G.Saray'ın başarısı ve 22. şampiyonluğu kazanmak" diye konuştu.

PIŞMAN OLMADIM

Selçuk, "Bir gün futbolu bırakınca 'da teknik direktörlük veya farklı departmanlarda görev almak isterim. Ama öncesinde bunun eğitimini almak, donanım kazanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Selçuk, Galatasaray için Avrupa hayalini iptal ettiğini belirttiğini söyledi ancak bunun için asla pişman olmadığını da ekledi

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