Selçuk İnan: Tek hedefim 22. şampiyonluk

G.Baray kaptanı Selçuk İnan, en büyük şampiyonluk adayı olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu “Bu sezon sakin kalan mutlu sona ulaşır” dedi

Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Selçuk İnan bu sezonki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu "Tüm takımlar yarışın içerisinde. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor çok iyi takımlar. Kaliteli kadroları var. Daha sakin kalan şampiyon olacaktır" dedi. Selçuk aklında sadece şampiyonluk olduğunu belirtti. Yıldız isim "Şu an tek düşüncem G.Saray'ın başarısı ve 22. şampiyonluğu kazanmak" diye konuştu.



PIŞMAN OLMADIM



Selçuk, "Bir gün futbolu bırakınca Galatasaray'da teknik direktörlük veya farklı departmanlarda görev almak isterim. Ama öncesinde bunun eğitimini almak, donanım kazanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Selçuk, Galatasaray için Avrupa hayalini iptal ettiğini belirttiğini söyledi ancak bunun için asla pişman olmadığını da ekledi