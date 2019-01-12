12 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Üçüncü KAP Alan olacak

Üçüncü KAP Alan olacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Marcao ve Emre’yi kapan Cimbom, golcüyü de açıklayacak.

Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 aydır 'in Guangzhou ekibinde forma giyen transferini bekliyor. 29 yaşındaki futbolcuyla 3.5 milyon euro'da el sıkışan Aslan'ın kısa süre içinde forveti 'a bildirmesi bekleniyor. Aylardır forvetin yolunu gözleyen taraftarı da Alan'ın bir an önce resmen açıklanıp, takıma katılmasını bekliyor. Yönetim, 'e iki golcü sözü vermişti.
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