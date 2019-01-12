12 Ocak 2019, Cumartesi
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Üçüncü KAP Alan olacak
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Marcao ve Emre’yi kapan Cimbom, Brezilyalı golcüyü de açıklayacak.
Sarı kırmızılılar yaklaşık 1 aydır Çin'in Guangzhou ekibinde forma giyen Alan transferini bekliyor. 29 yaşındaki futbolcuyla 3.5 milyon euro'da el sıkışan Aslan'ın kısa süre içinde Brezilyalı forveti KAP'a bildirmesi bekleniyor. Aylardır forvetin yolunu gözleyen Galatasaray taraftarı da Alan'ın bir an önce resmen açıklanıp, takıma katılmasını bekliyor. Yönetim, Fatih Terim'e iki golcü sözü vermişti.
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