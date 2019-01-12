12 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Lig maçında forvet Sinan
Giriş Tarihi: 11.01.2019
İLK devreyi golcüsü olmadan geçiren Galatasaray’da yönetim bir kez daha geç kaldı.
Sarı- kırmızılıların, Antalya kampı bitti, takım Leipzig maçı için Almanya'ya gitti. Bu sırada eldeki tek forvet Eren Derdiyok ile de yollar ayrıldı. Yeni transfer de gelmedi. Hal böyle olunca 1 hafta sonra, Ankaragücü ile 2. devrenin ilk maçına çıkacak Aslan'ın bu karşılaşmadaki forveti Sinan Gümüş olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!