12 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Lig maçında forvet Sinan

Lig maçında forvet Sinan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2019

İLK devreyi golcüsü olmadan geçiren ’da yönetim bir kez daha geç kaldı.

Sarı- kırmızılıların, kampı bitti, takım Leipzig maçı için 'ya gitti. Bu sırada eldeki tek forvet ile de yollar ayrıldı. Yeni transfer de gelmedi. Hal böyle olunca 1 hafta sonra, Ankaragücü ile 2. devrenin ilk maçına çıkacak Aslan'ın bu karşılaşmadaki forveti olacak.
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