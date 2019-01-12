12 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Elden kaçan Sörloth 2 golle başladı

Elden kaçan Sörloth 2 golle başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Cimbom'un golcü adaylarından olan Alexander Sörloth, 'i tercih etmişti. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu yeni kulübündeki ilk maçında hızlı bir başlangıç yaptı.

Sörloth, 'in Holstein Kiel'i 6-1 yendiği özel karşılaşmada 2 kez fileleri sarstı. basını, Gent'in Sörloth'u 'ın elinden kaparak transferde büyük bir başarı elde ettiğini yazdı.
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