12 Ocak 2019, Cumartesi
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Elden kaçan Sörloth 2 golle başladı
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Cimbom'un golcü adaylarından olan Alexander Sörloth, Gent'i tercih etmişti. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu yeni kulübündeki ilk maçında hızlı bir başlangıç yaptı.
Sörloth, Gent'in Holstein Kiel'i 6-1 yendiği özel karşılaşmada 2 kez fileleri sarstı. Belçika basını, Gent'in Sörloth'u Galatasaray'ın elinden kaparak transferde büyük bir başarı elde ettiğini yazdı.
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