11 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig'le yarın hazırlık maçı oynayacak. Peki Galatasaray'ın bu ilk ciddi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Detaylar aspor.com.tr'de...

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Almanya'ya gidecek.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Leipzig - Galatasaray maçının herhangi bir kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli olmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

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