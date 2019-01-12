12 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Bilic Belhanda'ya kafayı taktı

Bilic Belhandaya kafayı taktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Al İttihad’ın Hırvat hocası için bastırıyor

'da teknik direktör , Sofiane Feghouli ve Younes için "Çok büyük rakamlar gelmezse bu transfer döneminde satılmasın" raporu vermişti. Garry Rodrigues'i alan Al İttihad, Belhanda için de 5 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Aslan bunu reddederken Al İttihad'ın hocası 'in Faslı yıldızı çok istediği kaydedildi. Bunun üzerine kulübü teklifini 7 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray yönetiminin bu rakamı masaya yatırdığı ancak yine "Hayır" diyeceği öğrenildi. Cimbom, orta saha oyuncusunu 12 milyon euro'nun altındaki rakamlara göndermek istemiyor.
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