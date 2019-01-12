Bilic Belhandaya kafayı taktı

12 Ocak 2019, Cumartesi
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Bilic Belhanda'ya kafayı taktı
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Al İttihad’ın Hırvat hocası Belhanda için bastırıyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda için "Çok büyük rakamlar gelmezse bu transfer döneminde satılmasın" raporu vermişti. Garry Rodrigues'i alan Al İttihad, Belhanda için de 5 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Aslan bunu reddederken Al İttihad'ın hocası Slaven Bilic'in Faslı yıldızı çok istediği kaydedildi. Bunun üzerine Suudi Arabistan kulübü teklifini 7 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray yönetiminin bu rakamı masaya yatırdığı ancak yine "Hayır" diyeceği öğrenildi. Cimbom, orta saha oyuncusunu 12 milyon euro'nun altındaki rakamlara göndermek istemiyor.
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