11 Ocak 2019, Cuma
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Marcao’ya 400 bin euro
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Aslan’ın yeni transferi pazartesi günü İstanbul’da olacak. 3.5 yıl parçalıyı giyecek Brezilyalı, 400 bin euro kazanacak
Galatasaray, Portekiz'in Chaves kulübünden transfer ettiği Marcao'nun kesin olarak pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların KAP'ta anlaştığını duyurduğu futbolcunun sözleşme detayları da netleşti. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin ligin ikinci yarısında 400 bin euro kazanacağı belirtildi. Marcao sonraki 3 sezonda ise sırayla 750 bin, 800 bin ve 850 bin euro maaş kazanacak. Marcao için kulübüne henüz netlik kazanmasa da 3.8 milyon euro ödeneceği Portekiz basını tarafından yazıldı.
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