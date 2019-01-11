11 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Marcao’ya 400 bin euro

Marcao’ya 400 bin euro
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Aslan’ın yeni transferi pazartesi günü ’da olacak. 3.5 yıl parçalıyı giyecek Brezilyalı, 400 bin euro kazanacak

, Portekiz'in Chaves kulübünden ettiği 'nun kesin olarak pazartesi günü 'a geleceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların KAP'ta anlaştığını duyurduğu futbolcunun sözleşme detayları da netleşti. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin ligin ikinci yarısında 400 bin euro kazanacağı belirtildi. Marcao sonraki 3 sezonda ise sırayla 750 bin, 800 bin ve 850 bin euro maaş kazanacak. Marcao için kulübüne henüz netlik kazanmasa da 3.8 milyon euro ödeneceği Portekiz basını tarafından yazıldı.

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