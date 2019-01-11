11 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

İbrahimovic: Tabii ki Galatasaray’da forma giyerim

Tabii ki G.Saray’da forma giyerim
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

Cengiz’e ‘Gelirim’ dedi ama maliyeti el yaktı

'nda gelen yoğun eleştiriler üzerine "İstesem İbrahimovic'i alırdım. Alamadım ama uğraştığımı bilin" diyen 'in İsveçli oyuncu ve menajeriyle sezon başında bir araya geldiği öğrenildi. Cengiz, Mino Raiola ve İbrahimovic'in bulunduğu toplantıda, İsveçli oyuncunun, "İsteklerimizi kabul ederseniz tabii ki formasını giyerim" dediği bildirildi. Ancak ortaya çıkan rakamların ardından görüşmelerin kesildiği belirtildi.

LA Galaxy Kulübü, İbrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurmuştu

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