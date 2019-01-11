İbrahimovic: Tabii ki Galatasaray’da forma giyerim
Cengiz’e ‘Gelirim’ dedi ama maliyeti el yaktı
Divan Kurulu'nda gelen yoğun eleştiriler üzerine "İstesem İbrahimovic'i alırdım. Alamadım ama uğraştığımı bilin" diyen Mustafa Cengiz'in İsveçli oyuncu ve menajeriyle sezon başında bir araya geldiği öğrenildi. Cengiz, Mino Raiola ve İbrahimovic'in bulunduğu toplantıda, İsveçli oyuncunun, "İsteklerimizi kabul ederseniz tabii ki Galatasaray formasını giyerim" dediği bildirildi. Ancak ortaya çıkan rakamların ardından görüşmelerin kesildiği belirtildi.
LA Galaxy Kulübü, İbrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurmuştu
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