10 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, Antalya kampını noktaladı

Galatasaray, Antalya kampını noktaladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2019

2018-2019 sezonu ikinci devre kamp çalışmalarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , bugün yaptığı çalışmalar ile tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenman yağış altında gerçekleştirilirken koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile süren idman, açma-germe ile sona erdi.
Öte yandan idmana yeni transfer de katıldı. Basına kapalı gerçekletirilen sabah antrenmanında koşu çalışması yaptığı belirtilen Emre Taşdemir, akşam antrenmanında da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca genç futbolcu Ozan Kabak, idman sırasında ayağını burkarken, tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.

'daki hazırlıklarını tamamlayan , yarın sabah saat 11.00'de 'ya gidecek. Sarı kırmızılı takım, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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