Pürneşe Aslan
Antalya kampının son gününde futbolcular oldukça mutluydu. Maicon ile Donk’un boks yapıp, güreşmesi keyifli anlara sahne oldu
Antalya'da ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, güne yağmur altında yine kum zeminde dayanıklılık çalışması yaparak başladı. Hava durumu takımı zorlasa da futbolcuların istekli ve neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. İdmanın son bölümünde takımın iki kulesi Maicon ile Ryan Donk'un boks yapması ve güreşmesi neşeli anlara sahne oldu. Futbolcuların birbiriyle şakalaşması teknik heyeti güldürdü. Galatasaray, yarın Leipzig ile yapılacak maç için bugün saat 11.00'de Almanya'ya gidecek. Hazırlık karşılaşması Red Bull Arena'da saat 17.00'de olacak.
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