10 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası

Terime 3 bin lira para cezası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2019

İzmir’in Çeşme ilçesinde 'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan 'e 3 bin TL para cezası verildi.

Geçen yıl Çeşme'de 'yu darp eddiği iddiasıyla hakkında dava açılan 'e karar çıktı. Deneyimli teknik direktöre 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL'lik para cezası verildi.

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