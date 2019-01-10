10 Ocak 2019, Perşembe
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Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası
Giriş Tarihi: 10.01.2019
İzmir’in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi.
Geçen yıl Çeşme'de Selahattin Aydoğdu'yu darp eddiği iddiasıyla hakkında dava açılan Fatih Terim'e karar çıktı. Deneyimli teknik direktöre 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL'lik para cezası verildi.
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