Mustafa Cengiz: Ibrahimovici istesem alırdım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Başkan transferle ilgili "Zlatan Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım" ifadelerini kullanırken UEFA'daki son durum için "Bizi isteselerdi direkt men edebilirlerdi. 5 ay bunun kavgasını verdik. Şu anda da CAS'tayız" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda sert açıklamalar yaptı.

Başkanlığın kendisi tarafından planlanmadığını ifade eden Cengiz, "Üç hafta içerisinde oluşan tepki sonrası göreve geldik. Galatasaray'ın tarihini biliyoruk, bana bel altı vurmayın." açıklamasını yaptı.

"OCAK SONUNDA RAKAMSAL OLARAK GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"

Bizim yeniden şampiyon olmamız gerekiyor. Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyor. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nden 140 milyon euro'ya yakın bir gelir elde ettik. Bizim dönemimizde tek bir kuruşta hata yoktur. Galatasaray'ın Ocak sonunda 2018 raporlarını sunduğumuzda rakamsal olarak sevindirici haberler vereceğiz.



"GALATASARAY ADASI'NIN İŞLETMECİSİ LÜTFEN ADADAKİ HAKKINI GERİ ÇEKSİN"



Adalete en ufak söz söyleyemem. Davaları kazanamıyoruz. İnşallah bundan sonra farklı bakacağız. Daha sıkı bakacağız. İnşallah çözümlenecek. Ben fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Buradan bir seslenme yapmak istiyorum. Galatasaray Adası'nın işletmecisi lütfen adadaki hakkını geri çeksin.



"KURUŞU SEKTİRMEYİZ"



Hiç endişe etmeyin. Kuruşu sektirmeyiz. Kendi işimize gitmeyiz, buna bakarız. Benim bundan sonraki yaşantımda ne siyasi, ne ticari hiçbir gelecek ve beklenti yoktur. Bunu lütfen bilin. Bundan emin olun. Galatasaray başkanlarının sözü senettir.



"İSTESEM IBRAHİMOVİC'İ ALIRDIM"



Gelir hanelerine bakın futbolcu almadım. İstesem Ibrahimovic'i alırdım. Alamadım ama uğraştığımı bilin yani.



"İŞİN CILKI ÇIKTI"



Bir Galatasaray başkan adayı twitterdan bir tweet atmış. Galatasaray başkanı biraz ağır olmalı demiş. Buna artık pes. Hafifliği eğer roket atmakla, cevap vermekle ölçüyorsanız ben o zaman ağır değilim."



YILDIRIM DEMİRÖREN'E CEVAP: "HİÇBİR HAKEM HİÇBİR CAMİANIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"



Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde Yıldırım Demirören'in "Hiçbir takım için hakemlerimizi feda etmeyiz" sözlerine yanıt vererek, "Ben hiçbir takım için hakemimi yedirmem. Ben de diyorum ki, hiçbir hakem hiçbir camianın üstünde değildir." dedi.



"ŞAMPİYON OLURSAK ARTIYA GEÇECEĞİZ"



Bu sezon şampiyon olursak artıya geçeceğiz. Keşke Dursun Özbek Riva ve Florya anlaşmasından gelen parayı borçları kapatmak için kullansaydı. 11 futbolcuya 155 milyon Euro ödenmiş.