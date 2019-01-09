Emre Taşdemir Antalyaya geldi

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Emre Taşdemir Antalya'ya geldi
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.
Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek'e hareket etti.
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