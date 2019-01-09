09 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Taşdemir Antalya'ya geldi

Emre Taşdemir Antalyaya geldi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği , Antalya'ya geldi.

Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gelen , 'nda A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek'e hareket etti.

Galatasaray Marcao ve Emre Taşdemir transferlerini açıkladı! Marcao kimdir? Emre Taşdemir kimdir? GALATASARAY MARCAO VE EMRE TAŞDEMİR TRANSFERLERİNİ AÇIKLADI! MARCAO KİMDİR? EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

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