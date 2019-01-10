10 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Camiadan yönetime eleştiri: "Neden korkuyorsunuz?"

Camiadan yönetime eleştiri: Neden korkuyorsunuz?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.01.2019

Divan Kurulu’nda duayenler, ’in gazetecileri yasaklaması, konuşmaları sansürlemesi ve üyeleri disipline vermesine tepki gösterdi. Yarsuvat “Niye korkuyorsunuz gazetecilerden? Yalansa yalan dersin” dedi

'da Divan Kurulu beklendiği gibi haraketli geçti. Üyeler özellikle başkan 'in basına, üyelere ve karşı takındığı tutumu eleştirdi. Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri olan 'ya getirilen akreditasyon yasağı da Divan Kurulu'nda gündeme geldi. Duayen isimler Cengiz'i eleştirdi. Eski başkanlardan "Gazetecileri yasaklamışsınız. Kötü yerleri örnek alıyorsunuz. Galatasaray'ı örnek alın. Niye korkuyorsunuz gazetecilerden? Yalan yazdığı zaman, yalan olduğunu belirtirsiniz" diye konuştu.

ÖZDOĞAN'DAN ÖRNEK

Divan Kurulu üyesi da muhabirimiz Savaş Çorlu'ya haksızlık yapıldığını belirterek ortada ciddi bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Ahmet Özdoğan "Muhabir arkadaşımız Savaş Çorlu akreditasyonunu kaybetmiş. Peki şu anda iletişimin başındaki Fatih Kuşçu ne demiş: 'Bu isimlerin hiçbiri aptal değildir. Bizim 'gerçekdışı söylemleri' ve 'vizyonsuz' duruşuyla 'küçük hesap mimarı' algıladığımız 'i açıklasınlar bir zahmet" sözleriyle geçmişten örnek verdi. Ahmet Özdoğan, kendisine yapılan eleştirilere yasak koyan Cengiz'in başkasına yapılan hakaretleri ise ödüllendirmesini eleştirdi.

'ELEŞTIRIYE AÇIK OLUN'

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi. Hamamcıoğlu "Eleştiriler Galatasaray'ın zenginliğidir. Şeffaflıktan ödün verilirse bu kulüp vasatlaşır. İnternette yer alan yöneimi eleştiren videoların kaldırtılması bu tahammülsüzlüğün en son örneğidir" ifadelerini kullandı.

KOZAK: KARARI GÖZDEN GEÇİRİN

Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak da FOTOMAÇ Gazetesi Galatasaray Muhabiri Savaş Çorlu'ya destek verdi. Kozak "Ben bu çocuğu tanırım. 21 yıldır Galatasaray muhabiri. Dürüstlüğünü bilirim. Bu çocuğu kaybetmeyelim. Kararınızı gözden geçirin" dedi.
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