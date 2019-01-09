09 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
G.SARAY DUALARIMDA VARDI
Emre, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum. Doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum. Galatasaray'da oynamak için çok dua ettim. Transfer döneminde de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dualarımda vardı."
BÜYÜK KATKI VERECEĞİM
"Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olsaydım, neler yapabilirdim bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta oynayabildim. İlk maçtan sonra bir daha oynayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum. Bilsinler ki, çok çalışıyorum. İkinci devre takıma büyük katkı vermek istiyorum."
ATTIĞIM GOLÜN TADINI ÇIKARAMADIM
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Alanyaspor'a atan Emre Akbaba, o karşılaşma için de şunları söyledi: İlk golümü eski takımıma attığım için sevinemedim, tadını çıkaramadım. Gerçekten inanılmaz duygulardı. Fatih hocanın da desteğiyle daha iyi bir kariyer yapmak istiyorum.
Emre Akbaba: "Derbide sahada olmalıydım"
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Sezonun ikinci haftasında G.Saray forması giymeye başlayan Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı. 7. haftadaki Başakşehir maçında ayak parmağı kırılan 26 yaşındaki Emre, A Spor’a açıklamalar yaptı.
Sakatlığıyla ilgili sözlerine başlayan genç futbolcu, "Antrenmanlarda çalışmalarımı arttırıyorum. Umarım en kısa zamanda sahada koşmaya başlarım, onu umuyorum. Sakatlığım beni tabii ki üzdü" diye konuştu.
G.SARAY DUALARIMDA VARDI
Emre, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum. Doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum. Galatasaray'da oynamak için çok dua ettim. Transfer döneminde de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dualarımda vardı."
BÜYÜK KATKI VERECEĞİM
"Fenerbahçe maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olsaydım, neler yapabilirdim bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta oynayabildim. İlk maçtan sonra bir daha oynayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum. Bilsinler ki, çok çalışıyorum. İkinci devre takıma büyük katkı vermek istiyorum."
ATTIĞIM GOLÜN TADINI ÇIKARAMADIM
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Alanyaspor'a atan Emre Akbaba, o karşılaşma için de şunları söyledi: İlk golümü eski takımıma attığım için sevinemedim, tadını çıkaramadım. Gerçekten inanılmaz duygulardı. Fatih hocanın da desteğiyle daha iyi bir kariyer yapmak istiyorum.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!