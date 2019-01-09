09 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Akbaba: "Derbide sahada olmalıydım"

Emre Akbaba: Derbide sahada olmalıydım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Sezonun ikinci haftasında G.Saray forması giymeye başlayan , sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı. 7. haftadaki maçında ayak parmağı kırılan 26 yaşındaki Emre, A Spor’a açıklamalar yaptı.

Sakatlığıyla ilgili sözlerine başlayan genç futbolcu, "Antrenmanlarda çalışmalarımı arttırıyorum. Umarım en kısa zamanda sahada koşmaya başlarım, onu umuyorum. Sakatlığım beni tabii ki üzdü" diye konuştu.

G.SARAY DUALARIMDA VARDI

Emre, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarın sevgisine karşılık veremedim. Çalışmalarımı, taraftarın sevgisinin karşılığını ödemek için sürdürüyorum. Onlarla kupa sevinçleri yaşamak istiyorum. Doktorumuz Yener İnce'ye baskı yapıyorum. En kısa zamanda dönmeyi hedefliyorum. 'da oynamak için çok dua ettim. döneminde de söyledim, gönlümde hep Galatasaray vardı. Çocukluk hayalimdi, dualarımda vardı."

BÜYÜK KATKI VERECEĞİM

" maçında atmosfer inanılmazdı. Sahada olsaydım, neler yapabilirdim bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta oynayabildim. İlk maçtan sonra bir daha oynayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Taraftarlara mesajım şu olacak; en hızlı ve iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum. Bilsinler ki, çok çalışıyorum. İkinci devre takıma büyük katkı vermek istiyorum."

ATTIĞIM GOLÜN TADINI ÇIKARAMADIM

Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü 'a atan , o karşılaşma için de şunları söyledi: İlk golümü eski takımıma attığım için sevinemedim, tadını çıkaramadım. Gerçekten inanılmaz duygulardı. Fatih hocanın da desteğiyle daha iyi bir kariyer yapmak istiyorum.
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