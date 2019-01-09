09 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Serdar Aziz’de flaş gelişme

Serdar Aziz’de flaş gelişme
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2019

'ın bağlarını kopardığı için flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in takımda düşünmediği ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İsmi ile anılan tecrübeli stoperin alacaklarını tahsil etmek için 'a ihtarname çektirmeye hazırlandığı iddia edildi.
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