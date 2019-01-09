09 Ocak 2019, Çarşamba
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Serdar Aziz’de flaş gelişme
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Galatasaray'ın bağlarını kopardığı Serdar Aziz için flaş bir iddia gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Serdar Aziz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İsmi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli stoperin alacaklarını tahsil etmek için Galatasaray'a ihtarname çektirmeye hazırlandığı iddia edildi.
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